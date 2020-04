Nam thanh niên mang ma túy vào khu cách ly

Quảng cáo

Thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng N.V.S (SN 1985, trú tại khối 3, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 96 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, khoảng 2h sáng 7/4, tại khu cách ly tập trung điểm Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (xã Hưng Lộc, TP.Vinh), tổ công tác của Công an TP Vinh đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh thì phát hiện một nam thanh niên đang cách ly tại đây có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng N.V.S khai báo sự việc

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã theo dõi và kịp thời phát hiện đối tượng S. đang cách ly tại phòng 502 có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 96 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, S. khai nhận số ma túy trên được mua của một đối tượng bên Lào mang về Việt Nam để sử dụng.

Hiện, sự việc đang được Công an TP. Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.

Thu Hiền