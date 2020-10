Nam thanh niên nghi bị cứa cổ tử vong tại nhà

Sáng 5/10, tin từ UBND xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ việc một nam thanh niên chết bất thường tại nhà riêng, chưa xác định được nguyên nhân.Theo thông tin, vào 1 giờ 30 phút ngày 3/10, người thân phát hiện anh Lê Văn S. (SN 1997; ngụ thôn 12, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân) tử vong bất thường trong nhà, ở cổ có 1 vết cắt nghi bị sát hại nên đã nhanh chóng báo cơ quan công an tới điều tra, xác minh.Hiện Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ cái chết của anh S..

Theo Người Lao Động