Nam thanh niên sát hại cô ruột ngay trước ngày tốt nghiệp đại học

Tối 27/4, Công an quận 8, TP.HCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ án mạng, đưa thi thể bà Hoa (59 tuổi) về nhà xác phục vụ điều tra. Nghi phạm tên Phong (23 tuổi, cháu ruột nạn nhân) gây ra vụ án cũng đang được cảnh sát tạm giữ để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Bên ngoài hiện trường, hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi cảnh sát điều tra vụ án. Nhiều người bàng hoàng khi nghe tin Phong là nghi can sát hại chính cô ruột của mình.

Một người bán nước gần hiện trường cho biết cha mẹ Phong có 2 người con. Bà Hoa là cô ruột của Phong, do không có chồng nên chung với gia đình em ruột. Những người hàng xóm nơi đây đều chung nhận định Phong là người hiền lành, rất kiệm lời. Nam thanh niên ít khi tiếp xúc, trò chuyện với láng giềng.

“Phong hiền lắm, mặt lúc nào cũng cúi gằm. Tôi sống ở đây mấy chục năm mà số lần nói chuyện với nó đếm trên đầu ngón tay. Có khi nào Phong bị bệnh trầm cảm nên mới như vậy?”, hàng xóm tên Tuấn chia sẻ, không giấu nổi vẻ bàng hoàng.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác.

Bà Loan, hàng xóm đối diện nhà Phong, kể lại theo dõi qua camera thì thấy Phong về nhà lúc 14h52, một lát sau công an cũng có mặt. "Khi cảnh sát chuẩn bị chở về công an phường, tôi thấy mặt Phong tái đi. Trả lời câu hỏi của một công an, Phong khai đánh chết bà Hoa lúc 15h”, bà Loan kể.