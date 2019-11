Nam thanh niên treo cổ tự tử trong phòng trọ

Quảng cáo

Tối ngày 18/11, Công an TX. Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa hoàn tất khám nghiệm tử thi một nam thanh niên tử vong trong tình trạng treo cổ trong phòng trọ xảy ra tại khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, vào tối cùng ngày người dân phát hiện anh Lâm Thanh Nhã (35 tuổi, quê Trà Vinh) trong tư thế treo cổ trong phòng trọ nên trình báo công an địa phương. Nhận tin báo, Công an TX. Dĩ An có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, anh Nhã treo cổ bằng dây thừng màu xanh, cột vào gác lửng, trên tay cầm một con dao nhỏ.

Chủ nhà trọ cho hay, cách đây 1 tháng anh Nhã đến thuê phòng và ở cùng một người phụ nữ. Tuy nhiên, vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, người phụ nữ không còn xuất hiện tại phòng trọ.

Được biết, anh Nhã đã có vợ nhưng ly dị. Sau đó sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ khác. Có thể, do bị người yêu mới bỏ rơi nên anh Nhã chán nản.

