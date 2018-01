Nam thanh niên trộm 700 triệu để đi du lịch

Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Thạch Phương Bảo (28 tuổi, ngụ Bình Dương) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.Theo thông tin, ngày 26/11/2017, công an nhận được trình báo từ phía công ty Cổ phần quốc tế Mekong, xã Bạch Đằng, TX.Tân Uyên, Bình Dương về việc bị kẻ gian đột nhập cạy tủ lấy đi số tiền hơn 700 triệu đồng.Công an đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra thu thập dấu vết đồng thời truy xét hung thủ. Sau một thời gian, lực lượng chức năng xác định được Thạch Phương Bảo là đối tượng tình nghi. Đến ngày 3/12/2017, Thạch Phương Bảo đang ở địa phận tỉnh Quảng Ngãi thì bị bắt giữ.Qua làm việc, bước đầu Bảo thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Y khai nhận vào ngày 26/11, lợi dụng lúc bảo về công ty thay ca trực đã đột nhập rồi cạy tủ lấy trộm hơn 700 triệu đồng.Trộm được tiền nam thanh niên đã mua điện thoại, quần áo rồi đón xe đi du lịch các tỉnh thành như, Đà Nẵng, Gia Lai, Kom Tum. Khi Bảo tiếp tục đón xe từ Đà Nẵng về Gia Lai chơi, thì bị trinh sát bắt giữ tại Quảng Ngãi.Tại thời điểm bị bắt, Bảo mang theo trên người hơn 500 triệu đồng tiền trộm được từ công ty Mekong.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh