'Nam thanh nữ tú' phê ma túy trong quán karaoke lúc rạng sáng

Ngày 13/6, công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT công an thành phố Ninh Bình đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc nhiều thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke.

Trước đó, khoảng 1h15 ngày 13/6, công an thành phố Ninh Bình bất ngờ kiểm tra quán karaoke Ruby trên địa bàn phường Bích Đào vì hoạt động quá giờ. Lúc này lực lượng chức năng phát hiện 14 thanh niên nam nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm tra quán, công an thu giữ 1 gói chất bột màu trắng nghi là ma túy và nhiều dụng cụ để sử dụng chất ma túy. Kiểm tra nhanh, có 9 đối tượng dương tính với chất ma túy. Những thanh niên này sau đó được đưa về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.



Công an thành phố Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Công an Nhân dân