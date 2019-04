Nạn nhân bị giật đồ dùng ô tô truy đuổi, một tên cướp tử vong

Ngày 26/4, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ truy đuổi 2 tên cướp giật giỏ xách của người phụ nữ đang ngồi trên ô tô, xe ô tô tông chết một đối tượng.

Theo đó khoảng 3h30’ cùng ngày, anh H.Q.B điều khiển xe ô tô chở chị N.T.H.H (21 tuổi, quê Đồng Nai) lưu thông trên xa lộ Hà Nội (hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đồng Nai).







Khi đổ dốc cầu Rạch Chiếc (thuộc phường Phước Long A, quận 9, TP Hồ Chí Minh), anh B dừng xe sát lề đường để đi vệ sinh. Thời điểm này Nguyễn Thế Ngọc (27 tuổi, ngụ quận 9) điều khiển xe máy chở một đối tượng (chưa rõ lai lịch) áp sát xe ô tô của anh B sau đó mở cửa giật túi xách của chị H. Cả 2 tăng ga tháo chạy về hướng Đồng Nai.



Chị H truy hô, anh leo lên xe ô tô và truy đuổi theo 2 đối tượng. Ngọc cho xe máy chạy vào đường Nam Hòa rồi rẽ vào đường Thủy Lợi nhưng do đường Thủy Lợi là đường cụt nên anh B đuổi kịp 2 đối tượng.



Anh B đã va chạm xe ô tô vào xe gắn máy của Ngọc khiến chiếc xe máy bay thẳng vào tường, Ngọc và đồng bọn bị thương. Ngọc bị anh B và người dân khống chế, riêng đối tượng còn lại tẩu thoát.



Công an phường Phước Long A đưa Ngọc về trụ sở lấy lời khai. Tuy nhiên làm việc được một lúc thì Ngọc có biểu hiện bất thường nên Công an phường đưa Ngọc vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau Ngọc tử vong trong bệnh viện.



Công an quận 9 phối hợp với các tổ nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của Ngọc.

Theo Công an Nhân dân