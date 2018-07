Nạn nhân lần theo thiết bị định vị bắt tên trộm xe ở Sài Gòn

Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết vừa bàn giao Nguyễn Tâm Hùng (SN 1993, quê Nghệ An) cùng chiếc xe Exciter tang vật cho Công an quận 1 để điều tra theo thẩm quyền về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào tối ngày 22/7, Hùng cùng một đối tượng tên Dũng (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi trộm cắp tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Khi đến đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, cả hai phát hiện chiếc xe Exciter đậu bên đường nên ra hiệu “ăn hàng”.

Hùng giả vờ vào hỏi đường nhân viên giữ xe để đánh lạc hướng cho Dũng lấy trộm xe rồi cả hai cùng tẩu thoát. Phát hiện mất xe, bảo vệ liền báo cho chủ nhân là anh Nguyễn Quốc Cường (SN 1991, ngụ quận 7).

Anh Cường mở thiết bị định vị thì phát hiện bọn trộm đang chạy về hướng quận Bình Thạnh nên đuổi theo. Đến trước hẻm 234 Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh, anh Cường đuổi kịp và khống chế Hùng cùng chiếc xe tang vật.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm trên. Sau khi lấy trộm được xe, chúng chạy một đoạn rồi đổi tài cho nhau nhằm đánh lạc hướng nhưng không thoát. Ngoài ra, Hùng từng có một tiền án về tội giao cấu với trẻ em.

Hiện công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.

Ngô Bình