Ném bom xăng vào nhà do mâu thuẫn với bố, con 5 tuổi bị bỏng nặng

Quảng cáo

Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Dân (Bạc Liêu), cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích, gồm: Nguyễn Hoàng Sơn (23 tuổi), Nguyễn Văn Rô (24 tuổi) và Nguyễn Quốc Khánh (24 tuổi), cùng ở ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân.



Theo Cơ quan CSĐT, khoảng 19 giờ ngày 27/1, trong lúc gia đình ông Lê Văn Thứ (61 tuổi; ngụ ấp Bà Ai 2, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) đang bày tiệc trước nhà để nhậu với người thân trong xóm thì bất ngờ bị 3 đối tượng bịt mặt chạy xe ngang ném "bom xăng" vào nhà, gây cháy. Lúc này, bé Lê Thị Gia Hân (5 tuổi, cháu nội ông Thứ) đang chơi trước cửa nhà, không tránh kịp đã bị bỏng ở vùng mặt. Do vết thương khá nặng, sau khi được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Hồng Dân, gia đình tiếp tục đưa bé Hân lên một bệnh ở TP Cần Thơ chữa trị.



Qua trình báo của gia đình ông Thứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Dân đã tích cực điều tra, làm rõ. Sau khi sàng lọc các đối tượng, xác định Sơn, Rô và Khánh là 3 nghi phạm ném "bom xăng" vào nhà ông Thứ nên ra quyết định bắt khẩn cấp.



Bước đầu, tại công an, 3 đối tượng khai nhận trước đó trong lúc đi chơi Tết đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với Lê Khánh An (29 tuổi, con trai ông Thứ) nên các đối tượng bàn bạc ném "bom xăng" vào nhà ông Thứ cho hả giận.



Hiện, bé Hân đã xuất viện, kết quả giám định thương tích trên 20%.

Nhóm đối tượng ném bom xăng vào nhà, một bé gái bỏng nặng Trong lúc gia đình ông Lê Văn Thứ (61 tuổi; ngụ xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) đang tổ chức tiệc Tết thì bất ngờ bị nhóm đối tượng ném bom xăng vào nhà.

Theo NLĐ