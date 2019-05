Ngang nhiên tẩm xăng đốt nhà vợ 'hờ' ở Hải Phòng

Vào khoảng 15h hôm nay (4/5), một vụ phóng hỏa đã xảy ra tại căn nhà số 10 ngõ Hoàng Quý (phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng).

Theo một số nhân chứng, tại thời điểm trên, một người đàn ông bịt mặt đi xe máy mang theo can xăng lớn tới căn nhà số 10 ngõ Hoàng Quý. Sau khi lao vào trong nhà và hất xăng lên quần áo, đồ đạc và khung cửa, đối tượng dùng bật lửa phóng hỏa.

Hiện trường vụ việc

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội trong sự hoảng loạn của những người xung quanh, còn đối tượng thản nhiên rời khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, chủ nhà chạy ra ngoài hô hoán kêu cứu. Người dân xung quanh dùng các phương tiện tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên do diện tích nhà nhỏ và ngọn lửa lan quá nhanh nên toàn bộ đồ đạc, hàng hóa bên trong bị thiêu rụi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Lê Chân đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa và khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi. Thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, đối tượng dùng xăng đốt nhà là T.T.C (trú ở quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng). Hiện tại lực lượng chức năng đang tiến hành truy bắt đối tượng C.

Được biết, căn nhà trên do chị Đ.T.T.T (SN 1990, trú ở xã An Đồng, huyện An Dương, HP) thuê của ông Đ.V.Đại (SN 1968, ở quận Lê Chân) để kinh doanh quần áo, phụ kiện trẻ em. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại về tài sản lên đến khoảng 500 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đâu được xác định là do mâu thuẫn.

Được biết, trước đây C. và T. từng có thời gian chung sống như vợ chồng và có với nhau một người con nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó, hai bên đường ai nấy đi. Tuy nhiên thời gian gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn.

Hiện cơ quan chức năng TP. Hải Phòng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Hoàng Dương - Phương Linh