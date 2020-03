Ngáo đá khống chế học sinh, đâm trọng thương Công an

Vụ việc xảy ra tại Cây xăng Thanh Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống nhất khi Nguyễn Văn chiến có biểu hiện ngáo đá, vừa đi vừa la hét, trên tay cầm một con dao sắt cán gỗ dài khoảng 40cm.

Nhận được tin báo, Tổ công tác thuộc Công an xã Quang Trung do Trung tá Huỳnh Văn Cang – Trưởng Công an xã trực tiếp tới hiện trướng chỉ đạo xứ lý vụ việc. Tổ công tác còn có 3 đồng chí Công an xã gồm Mai Văn Long, Phạm Trần Minh Luân, Võ Minh Hoàn cùng 1 dân phòng và 2 dân quân.

Thấy Công an xuất hiện, Chiến chạy tới Trung tâm ngoại ngữ Đông Âu gần đó và tiếp tục la hét rồi xông vào bên trong Trung tâm khống chế 4 học sinh khoảng 14 tuổi không cho ra ngoài.

Dù được Công an vận động thuyết phục nhưng đối tượng không những không nghe theo mà còn hung hãn hơn. Đối tượng bất ngờ dùng dao tấn công tổ công tác. Đồng chí Võ Minh Hoàn đã bị đối tượng đâm trong thương ở tay trái và phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây khâu băng vết thương và điều trị.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, tổ công tác đã bấp chấp nguy hiểm, lao vào khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an lập hồ sơ chuyển Công an huyện xử lý.

Ngày 14/3, khi đối tượng đã hết các biểu hiện ngáo đá, Công an huyện Thống Nhất đã tiến hành lấy lời khai của đối tượng.