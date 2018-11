Ngày mai, Vũ 'nhôm' hầu tòa tại TP HCM

Ngày mai (27/11), 26 đối tượng trong vụ án Ngân hàng Thương mại CP Đông Á – DAB thất thoát hơn 3.600 tỉ đồng bị đưa ra xét xử tại TAND TP HCM.

VKSND Tối cao truy tố 26 bị can các tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong đó, ông Trần Phương Bình (nguyên tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT DAB) bị truy tố tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) ra tòa vì tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự, TAND TP HCM.

DAB dự tòa với vai trò nguyên đơn dân sự. Bên cạnh đó, HĐXX triệu tập 333 cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng đến tòa.

Theo cáo trạng, với vai trò là tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều thủ đoạn lạm dụng chức vụ hòng chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại 1.500 tỉ đồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng tổng tài sản thực tế tại DAB vào thời điểm năm 2015 chỉ còn 47.011 tỉ đồng. Trong khi, ngân hàng lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng.

Ông Bình và cấp dưới đã gây thiệt hại cho DAB gần 470 tỉ đồng chi lãi ngoài để huy động vốn; gần 385 tỉ đồng kinh doanh ngoại hối; hơn 611 tỉ đồng kinh doanh vàng tài khoản, hơn 53 tỉ đồng trong việc tất toán khoản với một khách hàng về khoản vay 1.900 lượng vàng…

Ngoài ra, năm 2013, DAB thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Vì vậy, ông Bình chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỉ đồng nhằm thu hút vốn đầu tư. Do quen nhau từ trước, sau khi bàn bạc thống nhất, ông Bình để Vũ "nhôm" mua 60 triệu CP DAB với giá 600 tỉ đồng để Vũ "nhôm" trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB. Nguồn tiền mua CP do Vũ "nhôm" thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng, vay 400 tỉ đồng của DAB. Đối với 200 tỉ đồng còn lại, ông Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Vũ "nhôm". Sau đó, Vũ "nhôm" ký khống chứng từ nộp 200 tỉ vào DAB. Sau này, việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng không thành công. Ngày 8/4/2014, ông Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỉ đồng và hơn 9,5 tỉ đồng tiền lãi vào tài khoản của công ty do Vũ "nhôm" làm chủ tịch HĐQT.

Cơ quan điều tra xác định Vũ "nhôm" chỉ nộp 400 tỉ đồng nhưng lại nhận 600 tỉ đồng và hơn 9,5 tỉ đồng tiền lãi. Như vậy, Vũ "nhôm" chiếm đoạt 200 tỉ đồng tiền gốc (do ký chứng từ nộp khống mà có) và gần 3,2 tỉ đồng tiền lãi từ số tiền khống này.

