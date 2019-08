Nghi án ba người nước ngoài sát hại, cướp xe taxi ở Lạng Sơn

Khám nghiệm chiếc xe ô tô, lực lượng công an phát hiện trên xe có nhiều vết máu, kính xe bị hư hỏng.

Đến thời điểm hiện tại, thi thể của ông M vẫn chưa được lực lượng chức năng tìm thấy.

Xác nhận thông tin với Tiền Phong, lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi ông M mất tích, không liên lạc được, gia đình cũng đã trình báo cơ quan chức năng. “Công an Sơn La thụ lý vụ án theo thẩm quyền. Công an Lạng Sơn đang tích cực phối hợp với Công an Sơn La để điều tra, làm rõ vụ việc”, đại diện công an tỉnh Lạng Sơn cho biết.