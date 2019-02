Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử trong căn phòng khóa trái cửa

Ngày 13/2, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Vi Văn Giang – Trưởng Công an Quế Phong (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, một người tử vong, một người bị thương trong ngôi nhà khóa trái cửa.

Theo đó, vào khoảng 11h30 cùng ngày, gia đình gõ cửa gọi vợ chồng Mong Văn Hòa (SN 1989) trú tại bản Na Nhắng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, thì không thấy trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người phá cửa xông vào thì phát hiện Mong Văn Hòa ngồi trên vũng máu, tay ôm vợ là M. T. H. (SN 1991) đang bất tỉnh. Cá nhân Hòa cũng bị thương ở cổ.

Đối tượng Mong Văn Hòa.

Ngay lập tức, gia đình đưa hai nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên người vợ đã tử vong trước đó. Còn Mong Văn Hòa đang tiếp tục được cấp cứu dưới sự giám sát của công an.

Được biết, vợ chồng Mong Văn Hòa và M. T. H. đã có 2 đứa con, một cháu 7 tuổi, một cháu 4 tuổi.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quế Phong phối hợp Phòng Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên vụ việc.

Cảnh Huệ