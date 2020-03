Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự sát

Quảng cáo

Đến 22h30 đêm 31/3, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an TP Thuận An phong toả, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến hai người thương vong.

Vụ việc xảy ra vào tối cùng ngày tại một căn ki-ốt nằm sau KCN Việt Hương, thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường được phong tỏa (Ảnh: Hương Chi)

Theo thông tin ban đầu, một người dân nghe tiếng động mạnh trong căn ki-ốt ở địa chỉ trên.

Người này lại nhìn qua khe cửa thì phát hiện hai người bên trong nằm bất động trên vũng máu, cửa bị khóa trái.

Nhân chứng sau đó trình báo với cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an địa phương xuống hiện trường phá cửa vào bên trong. Lực lượng chức năng phát hiện người phụ nữ đã chết với nhiều vết dao, còn người đàn ông có vết đâm ở bụng nguy kịch nên đưa đi cấp cứu.

Người dân địa phương cho biết, hai nạn nhân là vợ chồng. Trước khi xảy ra vụ việc, giữa họ có lời qua tiếng lại vì mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Hiện, danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc phía công an vẫn chưa tiết lộ.

Hương Chi