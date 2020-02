Nghi án con đánh chết cha sau chầu nhậu

Quảng cáo

Chiều 26/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ chết người nghi do con đi nhậu say về giết cha.

Thông tin ban đầu, tối 25/2, Công an tỉnh tiếp nhận tin báo về việc ông Trương Văn M. (SN 1967; trú tại phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) tử vong bất thường, nên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Qua khám nghiệm tử thi bước đầu xác định, trên người nạn nhân có nhiều vết thương ở vùng trán, vùng mắt biến dạng, vùng mặt dập nát và đỉnh thái dương bên phải bị sưng.

Vợ ông M. là bà Nguyễn Thị Đ. khai chồng bị té ngã dẫn đến trọng thương rồi tử vong. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát tình nghi Trương Tấn Th. (SN 1994, con ông M.) đã đánh chết cha mình.

Qua đấu tranh, Th. khai nhận sau khi đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn với ông M. nên đã dùng tay đánh, dùng chân đạp vào nạn nhân.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Hoài Văn