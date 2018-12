Nghi án dùng súng khống chế lễ tân, cướp tiền tại công ty game

Chiều 4/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (Long An) đang truy tìm đối tượng nghi vấn tên Trương H. (27 tuổi, ngụ huyện Hóc môn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan Công an, khoảng 2h25 ngày 1/12, tại ấp Tràm Lạc (xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, Long An), anh Nguyễn Tấn Tài (23 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) - nhân viên quầy tiếp tân của Công ty TNHH MTV game giải trí Thanh Nhã bất ngờ bị đối tượng dùng vật màu đen giống súng ngắn khống chế, cướp 16 triệu đồng.



Gây án xong, đối tượng nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.



Qua trích xuất camera an ninh, Công an xác định đối tượng nghi vấn là H. Tuy nhiên, H. đã bỏ trốn khỏi địa phương.

