Nghi án nghịch tử cầm dao chém mẹ tử vong rồi tự sát

TPO - Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang phối hợp với công an tỉnh vào cuộc điều tra nghi án con trai cầm dao đâm chết mẹ ruột mình rồi tự sát.