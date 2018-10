Nghi can nổ súng tại Nghệ An đến Cục cảnh sát hình sự đầu thú

TPO - Nghi can gây ra vụ nổ súng tại một nhà hàng trên đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) khiến hai người bị thương đã ra đầu thú. Hiện, công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.