Nghi can sát hại vợ chồng chủ tiệm sửa xe ra đầu thú

Trưa 14/1, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, đối tượng Lê Văn Hậu (SN 1985, ngụ xã Long Hưng, huyện Châu Thành), nghi can sát hại vợ chồng chủ tiệm sửa xe đã đến cơ quan điều tra Công an tỉnh đầu thú. Cơ quan này cũng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hậu để điều tra làm rõ hành vi giết người.Trước đó, khoảng 23h ngày 11/1, Hậu gọi điện thoại cho anh Nguyễn Văn Ba (SN 1977, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, Tiền Giang, chủ tiệm sửa xe) nhờ sửa xe giùm. Do đêm khuya và thấy mệt trong người nên anh Ba từ chối đi sửa và nói Hậu đem xe đến tiệm tự sửa. Đợi Hậu sửa xong xe và ra về, anh Ba và chị Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1979, vợ anh Ba) mới đóng cửa tiệm đi ngủ.Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, Hậu quay lại gọi cửa và cho rằng cây đinh vẫn còn dính trong vỏ xe. Nghe vậy, chị Liên bước ra mở cửa liền bị Hậu dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người và ngã gục ngay tại cửa nhà. Anh Ba nghe tiếng vợ kêu cứu chạy ra cũng bị Hậu đâm gục tại chỗ. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.2 nạn nhân đã được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh Ba đã tử vong ngay sau đó, do vết thương quá nặng. Hiện, chị Liên đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục.

Theo Báo Giao thông