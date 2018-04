Nghi can thứ 3 trong vụ cướp ngân hàng ở Sài Gòn đầu thú

Chiều 11/4, Công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Khuê (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Khuê là nghi can thứ ba trong vụ cướp ngân hàng An Bình (ABBank) vào sáng ngày 31/3.

Theo cơ quan công an, sau thời gian lẩn trốn, ngày 11/4, Khuê đã đến trụ sở Công an quận Tân Phú để đầu thú.

“Bước đầu, Khuê đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Lời khai của Khuê khớp với hai nghi can còn lại. Hiện cơ quan công an đã bắt giữ Khuê đề điều tra vụ cướp”, một cán bộ điều tra cho hay.

Khuê đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 10h ngày 31/3, hai thanh niên đi xe máy đến trước phòng giao dịch ngân hàng An Bình trên đường Luỹ Bán Bích, quận Tân Phú, TPHCM.

Một thanh niên xuống xe cầm theo vật giống súng chạy vào phòng giao dịch ngân hàng khống chế bảo vệ và yêu cầu đưa tiền. Tuy nhiên, bảo vệ chống trả và hô hoán cướp.

Lúc này, đối tượng còn lại cũng xông vào phòng giao dịch và yêu cầu nhân viên ngân hàng gom tiền bỏ vào ba lô nếu không sẽ nổ súng.

Tuy nhiên, các bảo vệ ngân hàng chống trả và hô hoán, và người dân đi đường theo dõi nhiều nên hai đối tượng bỏ lại ba lô và lao ra đường, lên xe tẩu thoát.

Công an điều tra hiện trường ngày 31/3.

Sau khi tiến hành điều tra, công an quận Tân Phú đã bắt giữ hai đồng phạm của Khuê là Nguyễn Trường Khải (35 tuổi) và Đào Ngọc Nam (28 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân, TP.HCM). Và đến hôm nay (11/4), Khuê đã ra đầu thú.

Đông Sơn