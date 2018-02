Nghi ngờ chồng ngoại tình, vợ bị đâm chết

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ngày 2/2 cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Cường (27 tuổi, quê Bình Phước) cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra về hành vi giết người.

Vụ án xảy ra vào tối 27/1 trên địa bàn phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên. Nạn nhân là Trần Thị Sil (28 tuổi, quê Bình Phước), vợ của Cường.

Theo điều tra, khoảng 19h30 ngày 27/1, vợ chồng Cường đang ngồi ăn chè trên đường ĐT747, thuộc KP.Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên thì xảy ra mâu thuẫn.



Nguyên nhân do Sil nghi ngờ Cường ngoại tình, có người phụ nữ khác. Hai người xảy ra xô xát, Cường chạy vào bên trong quán chè lấy 1 con dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người chị Sil.



Đâm vợ xong, Cường dùng dao đâm vào bụng mình tự sát. Hai vợ chồng Cường được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị Sil đã tử vong ngay sau đó.



Cường sau khi điều trị khỏi vết thương đã bị Công an bắt giữ để điều tra.

Theo Công lý