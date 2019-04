Nghi phạm tại đường dây hơn 600 kg ma túy bị khởi tố

Tối 27/4, đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Giáp (45 tuổi, trú huyện Hương Sơn) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo điều 250 Bộ luật Hình sự 2015.

"Giáp là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Nhà chức trách đang tung lực lượng truy bắt những người còn lại", đại tá Sơn nói.

Khoảng 15h ngày 15/4, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với công an hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh bắt 5 người nghi liên quan đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia. Tại ngôi nhà ở đường Phùng Chí Kiên (thành phố Vinh, Nghệ An), cảnh sát thu 580 kg ma túy đá và 40 bánh heroin.

Từ lời khai những người trên, cảnh sát sau đó bắt Giáp. Khám nhà anh ta ở thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn), lực lượng chức năng thu tiếp 60 bánh heroin, 60 kg ma túy đá, 9 sổ tiết kiệm trị giá hơn 7,5 tỷ đồng; 3 giấy cho vay nợ 14 tỷ đồng cùng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng và tài liệu liên quan.

Đến ngày 27/4, tổng số ma túy thu trong chuyên án là 640 kg ma túy đá, 100 bánh heroin. Sau ngày lấy lời khai, 5 người bị bắt trước đó tạm thời được xác định không liên quan vụ án.



Theo chính quyền địa phương, Giáp làm nghề kinh doanh, thường ra nước ngoài, thời gian gần đây anh ta giàu lên bất thường.

Theo VnExpress