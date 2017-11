Nghi phạm tử vong sau khi bị bắt vì mua bán ma tuý

Ngày 18/11, lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Ngọc Nhân (29 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông).Theo thông tin từ Công an huyện Tân Phú Đông, tối 15/11, Nhân bị cảnh bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán ma tuý trên địa bàn. Cảnh sát đã khám xét, thu giữ trên người nghi phạm một cục màu trắng (chưa rõ trọng lượng) nghi là ma tuý đá.Theo đại tá Lê Văn Chánh - Trưởng công an huyện Tân Phú Đông, trong quá trình làm việc Nhân có biểu hiện đang phê ma tuý và bị sốc thuốc dẫn đến tử vong.Công an huyện Tân Phú Đông đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, lập đoàn công tác khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân.Nguyễn Ngọc Tân (61 tuổi, cha ruột Nhân) cho hay con trai ông rời nhà từ chiều 15/11. Đến 2h sáng ngày 17/11, gia đình được công an xã thông báo Nhân đang nằm ở bệnh viện huyện Tân Phú Đông. Khi gia đình đến nơi thì hay Nhân đã tử vong.Trong lúc tẩm liệm, gia đình phát hiện trên cơ thể anh Nhân, nơi cổ tay, cổ chân và phía sau lưng có vết bầm tím, nên đề nghị cảnh sát điều tra làm rõ.“Lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo văn phòng cơ quan cảnh sát thụ lý, điều tra làm rõ vụ việc”, nguồn tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho hay.

Theo Zing