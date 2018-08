Nghi vấn con đánh chết cha rồi phi tang thi thể xuống ao

Đến 22h tối 5/8, lực lượng chức năng vẫn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Toàn (SN 1963, trú làng Khê Xá, xã Phú Vang, TT-Huế). Đồng thời, Công an tỉnh, Công an huyện Phú Vang cũng tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Khải (SN 1989, con trai ông Toàn) vì nghi vấn liên quan đến vụ việc.

Một người thân của gia đình nạn nhân cho biết, khoảng 16h chiều 5/8, con gái ông Toàn (trú phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy) trên đường đi làm về ghé vào nhà thăm cha.



Vào nhà không thấy cha, con gái ông Toàn hỏi Khải “anh ơi, cha đi đâu” thì được Khải trả lời “tau đập ông ấy chết rồi”. Lo sợ có điều không hay, con gái nạn nhân gọi điện cho ông Toàn nhưng không được nên đã nhờ một số người thân đi tìm kiếm.



Một lúc sau, con gái ông Toàn và nhiều người bàng hoàng phát hiện nạn nhân trong trạng thái tử vong, thi thể nổi lên dưới ao nước trước cửa nhà.

Tiếp nhận thông tin trình báo của người dân, công an huyện Phú Vang, lực lượng CSHS (Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh TT-Huế) đã có mặt tại hiện trường.



Một cán bộ điều tra cho biết, trên đầu thi thể nạn nhân có vết thương do bị một vật tác động mạnh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một khúc gỗ, nghi là hung khí gây án.



“Vợ ông Toàn mới mất được hơn 1 tháng. Trong một năm trở lại đây, nó (đối tượng Khải - PV) thường có biểu hiện của bệnh thần kinh không bình thường. Gia đình có chạy chữa thuốc men nhưng không đỡ”, người thân của nạn nhân cho biết.



Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo VietNamNet