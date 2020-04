Nghi vấn cụ ông 70 tuổi xâm hại bé gái 9 tuổi

Quảng cáo

Ngày 24/4, Thiếu tá Nguyễn Văn Hoành, Trưởng Công an xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) xác nhận, cơ quan chức năng đã triệu tập ông Dương P. (SN 1952, trú tại thôn Tân Tiến) để điều tra về hành vi nghi xâm hại tình dục đối với bé gái 9 tuổi.

Bé gái nghi bị xâm hại là cháu N.Q.T. (9 tuổi, xã Thạch Hương nay là xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà).

Theo gia đình cháu T. cho biết, trước đó khoảng chiều ngày 20/4, người dân trong thôn nhìn thấy ông P. đưa cháu T. vào một ngôi nhà ở trong xóm có nhiều biểu hiện khả nghi nên đã thông báo đến người nhà cháu bé. Lúc này, bà nội cháu T., chạy sang nhà thì phát hiện ông P. đang có hành vi xâm hại bé gái. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu bé đến trạm y tế xã Tân Lâm Hương để thăm khám.

Bé T. (áo vàng) nghi bị người hàng xóm xâm hại.

Sau khi thăm khám, nhận thấy cơ thể cháu T. nghi có dấu hiệu bị xâm hại nên trạm y tế xã đã thông báo đến lực lượng chức năng.

“Qua kiểm tra, chúng tôi thấy có dấu hiệu vi phạm nên đã báo cáo lên công an huyện Thạch Hà để điều tra. Sau đó, phía công an họ cũng triệu tập ông P. lên để điều tra làm rõ”, Thiếu tá Nguyễn Văn Hoành, Trưởng Công an xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà thông tin.

Được biết, cháu T. có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ đã ly dị, em được bà nội chăm sóc từ khi còn nhỏ.

Hoài Nam