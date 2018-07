Nghịch tử giết cha rồi tạo hiện trường giả

Sáng 19/7, Công an huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) cho biết, đã xác định nguyên nhân gây ra cái chết của ông Hồ Văn Tiếng (trú tại thôn Trà Bao, xã Trà Quân, huyện Tây Trà) là do chính con trai ruột của ông là Hồ Văn Nhựt (12 tuổi; trú cùng địa chỉ) gây ra.

Theo một số người dân ở gần cho biết, Hồ Văn Nhựt tuy còn nhỏ tuổi nhưng nghỉ học sớm, hay tụ tập bạn bè uống rượu và thường xuyên lấy trộm tài sản của gia đình đem bán để có tiền mua rượu uống.



Nhiều lần ông Tiếng phát hiện được, la rầy nên Nhựt bực mình. Đến tối ngày 17/7, trong lúc ông Hồ Văn Tiếng bị bệnh nằm trên giường, Nhựt dùng con dao dài đâm vào cổ làm ông Tiếng tử vong tại chỗ.



Sau khi gây án xong, Nhựt dựng hiện trường giả là cha tự tử, sau đó Hồ Văn Nhựt nằm ngủ bên cạnh xác người cha ruột của mình suốt cả đêm. Đến sáng hôm sau gia đình phát hiện và nghĩ ông Tiếng tự tử.



Tuy nhiên, hành vi của Hồ Văn Nhựt không qua mắt được cơ quan chức năng. Khi Công an huyện Tây Trà vào cuộc đã vạch trần thủ đoạn, xác định hung thủ gây ra cái chết cho ông Tiếng chính là Hồ Văn Nhựt.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tây Trà phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra mở rộng.

