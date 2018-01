Ngủ luôn giữa đường sau khi trộm xe vì say rượu

Theo cơ quan công an, tối 10/1, Thảo phát hiện nhà anh NVC (ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm) dựng chiếc xe máy hiệu Winner, trên xe có cắm sẵn chìa khóa.

Lợi dụng lúc không có người, Thảo lấy trộm chiếc xe rồi tẩu thoát. Khi đi đến địa bàn thị trấn Ngã Sáu, Thảo không thể điều khiển xe được nữa do trước đó uống nhiều rượu nên dừng xe lại bên đường và... nằm ngủ.



Đến rạng sáng 11/1, người dân tại đây phát hiện chiếc xe nên đã trình nộp công an.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng, công an đã xác định Thảo là nghi phạm nên đã đưa người này về làm việc. Tại cơ quan công an, Thảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.



Được biết Thảo có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Người này chỉ mới ra tù vào ngày 6/1.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh