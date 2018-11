Người bị hành hung giữa trụ sở công an tỉnh nói gì?

Ngày 24/11, chị Võ Thị Thiện (26 tuổi, trú tại Hà Nội) – người phụ nữ bị một nhóm côn đồ hành hung giữa trụ sở công an tỉnh Thái Bình - đã lên tiếng về lý do bị tấn công.

Theo chị Thiện, chị và anh Trần Xuân Hòa (ngụ xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) từng quan hệ tình cảm và có với nhau một con trai 4 tuổi, dù không kết hôn. Thời gian gần đây, chị Thiện đã chủ động chấm dứt mối quan hệ. Tuy nhiên, hai người lại xảy ra việc tranh giành việc nuôi cháu bé.

“Ngày 13/11, anh Hòa nhờ người lên Hà Nội để đưa con về Thái Bình mà không thông báo với tôi. Sau đó, ngày 16/11, tôi gọi điện mong được gặp con trai và được yêu cầu phải xuống Thái Bình. Sáng 19/11, tôi điều khiển ôtô đi, đến gần nhà anh Hòa thì bị một nhóm thanh niên chặn đường, chửi bới và yêu cầu xuống xe”, chị Thiện cho biết.

Theo lời kể, thời điểm đó, anh Hòa cũng có mặt tại hiện trường. Bị nhiều người bao vây, chị Thiện đã gọi điện cho công an xã Vũ Hội. Hai công an đã có mặt nhưng không thể dẹp được nhóm người quá khích.

“Lúc đó, một số người đã dùng dao chọc thủng 4 lốp xe. Tôi nghĩ nếu xuống xe sẽ bị đánh nên kiên quyết không xuống.”

Chị Thiện tiếp tục điều khiển xe đến đường Lý Bôn, hướng về trụ sở Công an tỉnh Thái Bình. Lúc này vẫn có một xe CX5 và một xe phân khối đuổi theo.

“Tôi đánh lái vào thẳng cổng phụ trụ sở Công an tỉnh Thái Bình. Nhóm thanh niên cũng đuổi theo. Tại đây, họ hành hung và cắt tóc tôi. Họ còn ném gạch làm vỡ kính xe. Sau đó, công an tỉnh đã xuất hiện và bắt giữ họ”, chị Thiện thuật lại và đã có đơn trình báo đến công an tỉnh Thái Bình.

Được biết, anh Hòa đang làm giám đốc một doanh nghiệp sản xuất gạch ở Thái Bình và đã có vợ con. Hai người chỉ có con chung chứ không ở với nhau. Chị Thiện cũng chưa từng gặp mặt vợ anh Hòa.

Chiếc xe của nạn nhân bị đập phá. Ảnh: Nhân vật cung cấp. Trước đó, khoảng 11h30 ngày 19/11, do bị nhóm người truy đuổi, một người phụ nữ đã tự lái ôtô lao vào trụ sở công an tỉnh Thái Bình lánh nạn. Tại sân trụ sở công an, người này vẫn bị nhóm người quá khích hành hung, cắt tóc, đập phá xe.

Công an tỉnh Thái Bình đã tạm giữ các nghi can gồm Phạm Ngọc Hải (31 tuổi, trú tại Vũ Thư, Thái Bình), Phạm Văn Cường (24 tuổi, trú tại Kiến Xương, Thái Bình) và Mai Xuân Nam (21 tuổi, trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình). Công an đang tiếp tục điều tra.

Theo Zing