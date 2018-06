Người bố thừa nhận dùng gậy inox 'dạy' 2 con dã man tại Hà Nội

Trước đó, ngày 16/6, Công an phường Phúc Đồng, quận Long Biên nhận được Công văn số 93 ngày 13/6 của Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam kèm theo đơn của bà Trần Thị Phúc (trú tại ngõ 27, phố Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội).



Trong đơn bà Phúc trình bày: Năm 2003, chị Lê Hải Xuân (38 tuổi, trú tại phố Thái Thịnh), là con gái nuôi của bà Phúc kết hôn với anh Nguyễn Đức Giáo (38 tuổi, HKTT số 18, ngõ 27, phố Thái Thịnh). Hai người đã có con chung là cháu Nguyễn Hà Ph. (14 tuổi) và Nguyễn Đức Th. (10 tuổi, cùng trú tại phường Ngã Tư Sở).

Do anh Giáo có tính vũ phu nên sau 10 năm chung sống chị Xuân đã bỏ đi, anh Giáo và hai con đến ở tại số 10 ngách 15, ngõ 76, phố Tân Thụy, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội từ năm 2017.

Ngày 1/6, anh Giáo trói và đánh hai cháu, sự việc được người dân gần đấy chứng kiến. Lo sợ cho sức khỏe, tính mạng của hai cháu khi tiếp tục bị bố bạo hành và mong muốn hai cháu có được cuộc sống tốt đẹp hơn, bà Phúc viết đơn nhờ sự giúp đỡ của Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Chị Lê Hải Xuân cũng có đơn trình báo gửi Công an phường Phúc Đồng về việc hai cháu Th. và Ph. thường xuyên bị bố bạo hành và đề nghị xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tiếp nhận báo cáo của Công an phường Phúc Đồng, lãnh đạo CQĐT Công an quận Long Biên đã chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp phối hợp Viện KSND quận Long Biên tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập tài liệu xác minh làm rõ.



Đội điều tra Tổng hợp đã làm việc với cháu Nguyễn Hà Ph. và được biết: Cách đây 2 năm mẹ cháu Ph. là Lê Hải Xuân bỏ đi và từ thời gian đó cháu Ph. và em trai thường xuyên bị bố đẻ dùng tay chân, cán chổi, gậy phơi quần áo bằng inox đánh với lý do như bỏ đi chơi không xin phép, học dốt.



Khoảng 10h30 ngày 1/6, cháu Ph. từ nhà trọ số 10 ngách 15/76 Tân Thụy, Phúc Đồng sang nhà bạn ở gần phòng trọ chơi. Đến khoảng 11h30 bố cháu sang gọi cháu về. Khi về đến phòng trọ, cháu Ph. bị bố bắt nằm úp xuống giường và dùng chiếc gậy phơi quần áo bằng inox đánh nhiều vào chân, tay, người và đầu, dùng dây điện thít vào cổ.



Đến khoảng 21h30 Giáo đưa hai cháu Ph. và Th. đến nhà chị gái ruột của Giáo là chị Nguyễn Thị Huế (40 tuổi, trú tại tổ 4, phường Phúc Đồng).



Sáng 2/6, Giáo đưa hai cháu về quê sống cùng ông bà nội. Đến ngày 16/6, cháu Ph. cùng em trai đi với ông nội lên nhà bác ruột là anh Nguyễn Đức Huấn (ở tổ 8, Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội) và được cơ quan Công an đưa về trụ sở làm việc.



Lời khai của cháu Nguyễn Đức Th. cho biết cháu thường xuyên bị Giáo đánh từ năm học lớp 1. Ngoài ra, cháu nhiều lần chứng kiến bố đánh chị gái.



Công an quận Long Biên đã lấy lời khai của các nhân chứng. Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã triệu tập Nguyễn Đức Giáo đến trụ sở làm việc.



Tại cơ quan điều tra, Giáo khai nhận: Vào khoảng tháng 10/2014, vợ Giáo là chị Lê Hải Xuân ngoại tình bị anh Giáo phát hiện nên đã bỏ nhà đi. Từ đó đến nay, anh Giáo một mình nuôi hai con ở tại phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội.



Đến khoảng tháng 8/2016, Giáo thuê phòng trọ của bà Nguyễn Thị Sinh và ở cùng 2 con. Ngày 30/5, sau khi giám sát thợ xây nhà, anh Giáo không thấy 2 con ở nhà nên đi tìm thì chỉ thấy cháu Ph. đang chơi game tại quán Internet gần nhà trọ, còn Th. không thấy đâu.



Do tức giận cháu Ph. không chịu trông em, Giáo đã lấy gậy inox dùng để phơi quần áo bắt cháu Ph. nằm sấp xuống giường và đánh vào mông cháu Ph...



Kết quả khám nghiệm hiện trường: Cơ quan điều tra đã thu được chiếc gậy inox mà Giáo dùng để đánh cháu Ph. vứt tại ruộng rau muống trước cửa nhà trọ. Cơ quan điều tra đã cho cháu Ph. và Th. đi khám thương tích tại bệnh viện Đức Giang.

Theo Công an Nhân dân