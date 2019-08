Người bố xin lỗi vì dựng chuyện con gái 6 tuổi bị hiếp dâm

Quảng cáo

“Công an Nghệ An, Viện Kiểm sát, Tòa án tỉnh sẽ điều tra một vụ mẫu trên toàn quốc để đấu tranh với tội phạm này và quyết tâm làm bằng được. Chúng tôi sẽ sớm có thông báo kết luận chứng minh cháu T. không bị xâm hại tình dục và không có quyết định khởi tố vụ án hình sự. Vấn đề thứ 2 là chúng tôi sẽ khởi tố anh Trung về hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi”, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu trong một cuộc họp ngày 22/8 tại TP Vinh.

Trước đó, Ngày 28/6, Nguyễn Thành Trung (SN 1993, trú tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) đến cơ quan Công an TP Vinh trình báo Trần Thị Thúy A (SN 1998, trú tại ấp Vĩnh Quế, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, Hậu Giang) có hành vi “Xâm hại tình dục” với cháu Nguyễn B.Th (SN 2013) là con gái ruột của Trung.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Giám đốc Công an tỉnh giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Vinh và các phòng nghiệp vụ triển khai. Một Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ việc một cách thận trọng, khách quan.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu khẳng định, kết quả giám định cháu T. giãn màng trinh một cách tự nhiên, không có tác động từ ngoài vào. Còn vết thương tại ở hậu môn của cháu T. là do Trung chăm sóc con gái không được chu đáo nên để cháu bị viêm nhiễm.

“Ngày 21/8, lãnh đạo 3 ngành của các cấp đã họp, đánh giá chứng cứ, đưa ra kết luận cuối cùng là không có việc cháu T. bị xâm hại tình dục và khẳng định đây là vụ bịa đặt. Quá trình điều tra, Trung đã khai việc cháu T. bị xâm hại tình dục hoàn toàn không có thật. Trung đã dựng lên vụ cháu T. bị xâm hại tình dục và thành thật xin lỗi cơ quan Công an”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nói.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, có hai cháu nhỏ bị ảnh hưởng trong vụ Nguyễn Thanh Trung (SN 1993, trú tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP Vinh) tố cáo con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục. Một là cháu T. bị xúc phạm danh dự do bố mình đẩy chuyện lên; người thứ hai bị ảnh hưởng là Trần Thị Thúy A. bị xâm hại lúc còn 15 tuổi 8 tháng 22 ngày. Chị Thúy A cũng là người mà Trung tố cáo tổ chức xâm hại con gái mình.

Từ đơn tố cáo của Nguyễn Thanh Trung, vụ việc đã bị một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội đẩy lên cao, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Đây là chiêu trò kinh doanh trên mạng của cô ruột cháu T. kiểu hiện tượng của Khá Bảnh, để có nhiều comment, lấy địa chỉ để buôn bán. CQĐT Công an thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành điều tra thêm nhiều đối tượng, đó là cô ruột cháu Th, 2 đối tượng ở Hà Nội, mở rộng thêm các cơ quan báo chí và các trang Facebook xem đã xâm phạm như thế nào đến uy tín của lực lượng công an, gây hậu quả phức tạp như thế nào đến an ninh trật tự.

‘‘Đối tượng nào đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ xử lý bằng hình sự, đối tượng nào chưa đủ thì xử phạt hành chính”- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm. Hiện, vụ việc đang được công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, sớm công bố kết luận, xử lý các đối tượng liên quan.

Cảnh Huệ