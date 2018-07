Người cha bị tố xâm hại con ruột còn giở trò với 2 đứa trẻ khác

Trưa 31/7, thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng Công an huyện Cần Giuộc, Long An, cho biết kết quả điều tra bị can Hồ Văn Hoàng (47 tuổi, ngụ xã Phước Lý) về hành vi xâm hại tình dục con gái ruột đến nay có thêm một số tình tiết mới.

Ngoài việc thực hiện hành vi đồi bại với bé Linh (đã đổi tên, 10 tuổi), người này còn dụ dỗ để xâm hại 2 bé gái 9 tuổi và 13 tuổi cùng xóm.

Theo hồ sơ vụ án, tối 5/6, trên mạng xã hội xuất hiện clip bé gái kể về những lần em bị cha ruột xâm hại. Bé gái khóc và cho biết trong thời gian dọn về chung sống cùng bố mẹ, em liên tục bị cha hiếp dâm.



Ngày 6/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc vào cuộc. Trưa cùng ngày, ông Hoàng được đưa về công an huyện, tại đây, người này thừa nhận hành vi của mình với con gái ruột.



Ngày 7/6, ông Hoàng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Dâm ô đối với trẻ em.



Trong thời gian bị tạm giam, Hoàng khai nhận thực hiện hành vi đồi bại với con ruột 5 lần. Ngoài đứa con của mình, ông ta còn dụ 2 bé gái 9 tuổi và 13 tuổi cùng xóm.

Theo Zing