Người đàn bà bị chồng cũ đánh nguy kịch tại nhà

Sáng ngày 17/1, ông Nguyễn Trọng Quế, Phó chủ tịch UBND xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, xác nhận thông tin trên.Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối ngày 14/1, Trần Đình Tú (SN 1981, trú tại xóm 3, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đến nhà người vợ đã ly hôn là bà Nguyễn Thị Th. (SN 1972, trú tại xóm 7, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương). Tại đây, do xảy ra mâu thuẫn, Tú đã dùng thanh sắt đập mạnh vào đầu bà Th. khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.Nghe ồn ào, mọi người chạy sang thì phát hiện bà Th. bị thương nặng. Người thân liền đưa bà Th. đi cấp cứu ngay sau đó. Do bị thương quá nặng, bà Th. đã được người thân đưa về nhà trong tình trạng sức khỏe rất kém, tiên lượng xấu.Trần Đình Tú sau khi đánh bà Th. bị thương nặng đã lấy xe chạy khỏi hiện trường tới một cây cầu giáp ranh giữa địa bàn xã Lạc Sơn và xã Yên Sơn, huyện Đô Lương treo cổ tự tử.Được biết, Tú và bà Th. trước đây đã kết hôn, tuy nhiên do cuộc sống chung thường xảy ra mâu thuẫn nên đã ly hôn nhau.

Theo Người Lao Động