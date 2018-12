Người đàn bà thủ súng trong nhà khi tham gia buôn bán ma túy 'khủng'

Ngày 3/12, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Trần Lệ Mỹ, (SN 1976, trú phường Hồng Sơn, TP Vinh); Nguyễn Thị Hảo, (SN 1985, trú phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) và Trần Quang Hải, (SN 1988, trú xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 17h30 phút (ngày 30/11), công an thành phố Vinh bắt quả tang Trần Lệ Mỹ, Trần Quang Hải, Nguyễn Thị Hảo đang có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Trần Lệ Mỹ, Công an TP Vinh thu giữ 2 bánh heroin; 8.000 viên ma túy tổng hợp; 1,3 kg ma túy dạng đá, 1 khẩu súng côn, 69 triệu đồng, 1 xe ô tô và 3 điện thoại di động.

Đối tượng Trần Lệ Mỹ. Ảnh Đức Vũ.

Tại CQĐT, Trần Lệ Mỹ khai nhận, trong thời gian ngồi tù tại Trại giam Bình Điền, (Thừa Thiên Huế), Mỹ có quen biết với một người đàn ông quốc tịch Lào. Hai bên bàn bạc với nhau về việc mua bán ma túy từ Lào về Nghệ An sau khi ra trại.

Hết thời gian thi hành án, Trần Lệ Mỹ và người đàn ông quốc tịch Lào liên lạc với nhau. Qua đó, Mỹ đã mua một lượng lớn ma túy từ Lào rồi vận chuyển về TP Vinh, bán cho các đối tượng có nhu cầu ở Nghệ An và các tỉnh, thành phố khác. Được biết, Mỹ là đối tượng bị nhiễm HIV, chồng đã chết do nhiễm HIV từ vài năm trước.

Hiện, vụ án đang được công an thành phố Vinh hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cảnh Huệ