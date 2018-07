Người dân bị chém trọng thương khi xua đuổi 'cát tặc'

Phát hiện 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu áp sát khu đất của gia đình, một người dân xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra ngăn cản. Tuy nhiên người dân đã bị nhóm “cát tặc” trên 2 tàu tấn công chém trọng thương.

Sự việc xảy ra vào hồi 00h30 phút ngày 11/7 tại bãi của xóm Ngoài (thôn An Lạc, xã Trung Giã). Người bị chém trọng thương là anh Nguyễn Văn C. (SN 1982, trú xã Trung Giã).

Sau khi sự việc xảy ra, anh C. đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, sau đó được chuyển lên Bệnh viện St. Paul để điều trị.

Trò chuyện với phóng viên, anh C cho biết, sau khi phát hiện tàu hút cát áp sát khu đất của gia đình, anh C. đã lên tàu nói chuyện và nhận ra chủ tàu là Đào Công Thành - người cùng xã ở K20 thôn Thống Nhất và một số người ở bên xã Ninh Tào, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Khi anh C. yêu cầu không được hút cát làm sạt lở đất của nhà thì chủ tàu chửi bới và hô: “Chém chết nó đi”. Nhóm người trên tàu cát đã chém anh C. trọng thương.

Sau khi bị nhóm “cát tặc” tấn công, với sự hỗ trợ của người dân địa phương, gia đình anh C. đã thu giữ được 2 tàu cát tặc, nhiều đối tượng trên 2 tàu bỏ trốn.

Anh C. cho biết: “Đất ven bờ sông của thôn chúng tôi hiện nay bị sạt lở nghiêm trọng do nạn hút cát này. Người dân xã tôi rất bức xúc nhưng không làm gì được”.

Ngoài ra, ngày 11/7, một người xưng là Ban chủ Công ty H.T chuyên khai thác cát đã gọi vào số máy của anh, yêu cầu phải hòa giải sự việc.

Theo Công an đồn Trung Giã, hiện vụ việc đang được Công an huyện Sóc Sơn thụ lý giải quyết. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng trên 2 tàu cát tặc là Đào Công Thành và Nguyễn Thị Trang (trú tại thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Bắc Giang) đều thừa nhận khai thác cát không có giấy phép.

Ngoài ra các đối tượng khác là: Ngô Văn Thành, Ngô Văn Khanh, Ngô Văn Tuấn (đều trú tại thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh, Hiệp Hòa) đã bỏ trốn, hiện đang được Công huyện Sóc Sơn triệu tập.

