Người đàn ông bị đánh chết vì 'khen' vợ chủ quán nước

Ngày 4/8, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ Hoàng Văn Thêm (SN 1962, ở Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) để làm rõ hành vi đánh chết người.



Theo kết quả điều tra ban đầu, vào trưa 1/8, tại quán nước của Thêm ở phường Vĩnh Hưng, ông Nguyễn (SN 1964, ở phường Vĩnh Hưng) ngồi uống nước và khen vợ của Thêm dạo này trẻ đẹp, kèm theo đó là vài câu bông đùa.



Thấy vậy, giữa Thêm và ông Nguyễn xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Đỉnh điểm mâu thuẫn, Thêm đã dùng điếu cày đánh vào đầu ông Nguyễn khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó tại bệnh viện.



Sau khi gây án, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ Thêm để làm rõ vụ việc.



Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công Lý