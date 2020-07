Người đàn ông bị tố đánh nữ nhân viên bể bơi chung cư khai gì?

Quảng cáo

Chiều 24/7, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đang thực hiện các thủ tục để đưa chị Đ.T.B.Y (26 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đi giám định thương tích sau khi nữ nhân viên này làm đơn tố cáo bị ông H.M.C (40 tuổi, cư dân chung cư) đánh vào tối 21/7.

Theo đơn trình báo của nạn nhân, tối hôm xảy ra vụ việc, chị Đ.T.B.Y. trực tại quầy lễ tân thì ông H.M.C. tới thắc mắc về việc con trai ông này dùng vé bơi tháng tại bể bơi chung cư quẹt thừa 6 lần. Lúc này, ông H.M.C. cùng một số người trong gia đình chửi bới và quát mắng chị Đ.T.B.Y. Trong khi nữ nhân viên đang giải thích, ông H.M.C. tự xưng là công an lớn tiếng đe dọa rồi bất ngờ tát mạnh vào má trái chị này.

Bị triệu tập lên làm việc, ông H.M.C. phủ nhận việc đánh chị Đ.T.B.Y. và cho biết chỉ dùng tay dí đầu nữ nhân viên và cũng không thừa nhận việc tự xưng là công an để đe dọa nạn nhân.

Công an quận Thanh Xuân đã kiểm tra và xác nhận ông H.M.C. không phải công an và tiếp tục xác minh có hay không việc ông này mạo danh công an để đe dọa người dân.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Thanh Hà