Người đàn ông đánh trả làm chết đứa cháu hỗn xược

Ngày 7/5, Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố Tướng Văn Lợi (35 tuổi, trú huyện Hàm Yên) về tội Giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Theo điều tra, Tướng Văn An (29 tuổi) từ nhỏ đã ở cùng gia đình ông nội và chú ruột là Tướng Văn Lợi ở huyện Hàm Yên do bố mẹ mất sớm. Tối 4/4, An đang đi chơi ở ngoài thì điện cho ông nội thông báo khi về sẽ giết một người.

Nhận điện thoại từ người cháu nói giọng say xỉn, cả gia đình túa ra cầu cứu người thân. Khoảng 22h cùng ngày, An về làm loạn nhà. Trong cơn say, anh ta cầm điếu vụt trúng vợ người chú ruột đang mang bầu 8 tháng khiến chị này ngã ra sàn nhà.

An tiếp tục gây hấn và cầm ống điếu tấn công Tướng Văn Lợi. Tước được hung khí, Lợi vụt trúng đầu khiến An bất tỉnh.

Bốn ngày sau An tử vong và được gia đình chôn cất ngay trong ngày. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, Công an huyện Hàm Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khai quật và khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị đánh tử vong chứ không phải ngã chết như gia đình trình báo.

Theo nhà chức trách địa phương, An thường xuyên rượu chè, quậy phá người thân trong gia đình.

