Người đàn ông dùng vồ đánh chết em trai và hàng xóm

Ngày 9/4, trao đổi với phóng viên, ông Lại Văn Đông - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Dương Minh Sơn (SN 1957, trú ở thôn Vườn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đề điều tra về hành vi giết người.Trước đó vào trưa ngày 7/4, giữa Sơn và em ruột là Dương Minh Công (SN 1965, trú tại thôn Vườn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang,) xảy ra mâu thuẫn dẫn tới tranh cãi.Nguyên nhân được cho là do khi mua 2 con gà có tổng trọng lượng 3kg về tới nhà, ông Công cân lại gà để kiểm tra thì chỉ thấy có 2,5kg. Ông Công nói Sơn mang gà trả lại.Trong lúc cãi vã, Sơn đã dùng chiếc vồ có cán dài khoảng 80 cm đập nhiều nhát vào đầu khiến ông Công gục ngã, tử vong tại chỗ. Không dừng lại ở đó, khi ông Hà Văn T. (SN 1943, người cùng thôn), đang ngồi chơi trong nhà, chạy ra can ngăn thì bị Sơn tiếp tục dùng vồ đập mạnh vào đỉnh đầu. Hậu quả khiến ông T. cũng đã tử vong sau đó.Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Dân trí