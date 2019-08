Người đàn ông giao cấu với hai con riêng của vợ khiến một bé mang thai

Ngày 21/8, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho hay vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Tân (SN 1982) về hành vi giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi.



Theo cơ quan công an, năm 2014, Tân và chị H. sống chung như vợ chồng tại khu nhà trọ ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cùng với hai con của chị H. là N. (14 tuổi) và T. (11 tuổi).

Trong khoảng thời gian này, chị H. có thai với Tân và sinh con. Lợi dụng lúc chị H. sinh con, Tân đã lần lượt có hành vi giao cấu với hai chị em N. và T. Sau đó, N. có thai và sinh con vào cuối 2017.

Đến 5/2018, Tân bị bắt và thụ án tù tại trại giam An Điềm (tỉnh Quảng Nam) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tháng 9/2018, chị H. mới có đơn tố cáo gửi Công an quận Liên Chiểu trình báo vụ việc.

Qua xét nghiệm AND cơ quan điều tra xác định Tân là cha của con cháu N. Sau gần 1 năm điều tra, Công an quận Liên Chiểu đã hoàn tất hồ sơ. Hiện Tân vẫn đang trong giai đoạn thụ án, đến cuối tháng 8 này sẽ chấp hành xong. Khi đó, Công an quận Liên Chiểu sẽ bắt tạm giam bị can để tiếp tục điều tra.