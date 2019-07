Người đàn ông khống chế con tin, nổ súng bắn cảnh sát trọng thương

Quảng cáo

Chiều 29/7, công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1979, trú phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, đối tượng Dũng có biểu hiện ngáo đá dùng khẩu súng hơi khống chế một người phụ nữ tên N. (SN 1972) được cho là bạn gái đối tượng làm con tin trong tầng 2 một ngôi nhà trên đường Lĩnh Nam, phường Trần Phú.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, cơ quan công an quận Hoàng Mai cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, Dũng đã chĩa súng bắn làm một chiến sĩ công an bị thương được đưa đi cấp cứu.

Theo lãnh đạo công an quận Hoàng Mai, sau quá trình cơ quan công an tiến hành vận động đến 15h cùng ngày Dũng thả con tin bỏ vũ khí và công an bắt giữ đối tượng.

Được biết, Dũng đã có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thanh Hà