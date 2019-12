Người đàn ông nghi nổ súng vào nhóm thanh niên ngồi uống nước tại Hà Nội

Quảng cáo

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 10/12, người dân nghe thấy tiếng nổ nghi là tiếng súng phát ra tại khu vực ngõ Phan Huy Chú (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Một số người cho biết, vào thời điểm trên, họ nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy sau đó rút một vật nghi là súng bắn vào nhóm người đang ngồi uống nước nhưng may mắn không ai bị thương. Nghi can này bị người dân giữ lại ngay sau đó. Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh làm rõ vụ việc.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên một lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đang tiến hành làm rõ thông tin cũng như xác minh đối tượng liên quan.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Thanh Hà