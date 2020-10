Người đàn ông rút súng, lên đạn giữa đường làm nhiều người thót tim

Quảng cáo

Vụ việc được camera an ninh của người dân ghi lại.

Ngày 7/10, Công an xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TPHCM cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ việc người đàn ông rút vật giống súng ra hăm dọa người dân trên địa bàn.

Trước đó, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi cảnh người đàn ông mặc áo sơ mi xanh, đeo túi trước ngực, đi bộ rồi rút súng từ phía sau lưng quần ra lên đạn khiến người dân hoảng hồn.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trước căn nhà trên đường Trung Mỹ - Tân Xuân, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TPHCM vào ngày 3/10.

Bà Nguyễn Thị Dung (58 tuổi, ngụ xã Trung Chánh) cho biết, người đàn ông trong clip nêu trên là bạn một người hàng xóm của bà. Người này cũng từng tấn công bà Dung và người chị gái vào tháng 6 vừa qua và vụ việc đang được công an giải quyết.

Theo lời bà Dung, ngày 3/10, người đàn ông này đi xe máy đến nhà người hàng xóm của bà. Trong lúc bà Dung và chị gái đang làm dưa chua để bán thì người này đi lại gần lớn tiếng chửi bới.

Khi bà Dung cầm điện thoại quay clip thì người này bất ngờ rút súng từ lưng quần phía sau ra làm động tác lên đạn rồi cất lại vào người. Thấy vậy, bà Dung và chị gái hốt hoảng chạy vào nhà đóng cửa, gọi điện thoại báo công an. Lực lượng Công an xã Trung Chánh có mặt sau đó ghi nhận vụ việc. Sau khi công an có mặt một lúc thì người đàn ông này mới lấy xe máy rời đi.

Bà Dung cho hay, nguyên nhân người đàn ông này có hành động rút súng là do trước đây gia đình bà có mâu thuẫn với hàng xóm nhưng chưa giải quyết được. Hồi tháng 6 vừa qua, người này cùng người hàng xóm đã tấn công gia đình bà.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

