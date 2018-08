Người đàn ông trốn truy nã 26 năm đi tự thú vì nhớ mẹ

Vi Văn Học (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vào năm 1992 được người đàn ông quốc tịch Lào thuê xách thuốc phiện từ biên giới về thành phố Vinh. Thấy tiền công cao, Học nhận lời và được giao hơn 13 kg. Dọc đường đi tại Vinh, Học bị cảnh sát phát hiện. Được tại ngoại trong quá trình điều tra, anh ta đã bỏ trốn.

Gần đây, cảnh sát truy nã Nghệ An nhận được tin báo Học trốn tại Lào đã nhiều năm, thay tên họ và nhập quốc tịch. Tuy nhiên, do Học cảnh giác, trinh sát không thể tiếp cận.



Sau nhiều lần vận động, cảnh sát được anh trai của Học đồng ý giúp đỡ. Đầu tháng 8, người anh cầm theo một lá thư kêu gọi đầu thú của cảnh sát sang Lào tìm gặp Học.



Khi gặp, nghe chuyện mẹ già hơn 90 tuổi luôn đau đáu muốn gặp lại Học một lần trước khi sức yếu, Học bật khóc, nói cũng nhớ nhà và bố mẹ. Anh ta kể nhiều lần vượt biên về cách nhà chỉ còn vài trăm mét nhưng sợ bị công an phát hiện mà không dám vào.



Ngày 11/8, Học đồng ý trở về đầu thú, nhưng xin được ghé qua nhà chào mẹ. "Cảnh sát tạo điều kiện. Gia đình cũng đã tổ chức làm vía theo phong tục để đón tôi trở về. Dù thời gian ít nhưng tôi mãn nguyện và thanh thản khi đi trả án", Học kể khi bị di lý về trụ sở Công an Nghệ An.

Theo VnExpress