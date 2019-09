Người đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy có thể bị xử lý hình sự

Quảng cáo

Liên quan đến vụ việc một CĐV nữ T.H.A (34 tuổi) bị pháo sáng bắn trúng vào chân dẫn đến thương tích trên sân Hàng Đẫy vòng 22 V.League 2019 giữa Hà Nội - Nam Định, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty luật Minh Bạch) cho biết, ở góc độ pháp lý pháo sáng không bị cấm sử dụng, nhưng việc đốt pháo sáng ở sân vận động, nơi diễn ra các trận đấu bóng đá bị cấm theo quy chế của giải đấu, quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF.

Theo quan điểm của luật sư Tuấn Anh, việc đốt pháo sáng gây mất an ninh trật tự nơi công cộng. Ngay cả khi lực lượng an ninh can thiệp, hiện tượng này vẫn xảy khiến cả cầu thủ lẫn cổ động viên theo dõi trận đấu trên sân lo lắng, hoảng sợ. Với những dấu hiệu trên, cơ quan điều tra có thể xử lý hình sự các CĐV đốt pháo sáng về tội “Gây rối trật tự nơi công cộng” với mức phạt từ 2-7 năm tù.

Ngoài ra, vụ việc một đối tượng đốt pháo sáng bắn sang khán đài A khiến một nữ CĐV trọng thương ở chân có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích” với mức án phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Tuy nhiên, một hành vi chỉ bị xử lý một lần nên CĐV gây ra vụ việc có thể đối mặt với 1 trong 2 tội trên.

Cũng theo luật sư Tuấn Anh, công dân phải nhận thức được việc sử dụng pháo sáng là hành vi gây nguy hiểm đến sức khỏe của người khác. Trong trường hợp CĐV nữ có đơn đề nghị cơ quan công an điều tra xử lý, đồng thời giám định thương tích thì đối tượng đốt pháo sáng có thể bị xử lý hình sự.

Như tin đã đưa, tối 11/9, một số CĐV quá khích được cho là của đội Nam Định đã đốt hàng chục quả pháo sáng, ném xuống sân vận động Hàng Đẫy vòng 22 V.League 2019 giữa Hà Nội - Nam Định. Ở phút 56, một đối tượng chưa rõ danh tính đã bắn một quả pháo sáng từ khán đài B sang khán đài A, trúng vào chân nữ CĐV tên T.H.A (34 tuổi), khiến nạn nhân trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ phía bệnh viện, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vết thương phần mềm phức tạp, mất da đùi trái. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân đã phải trải qua ca phẫu thuật cắt lọc vết thương, khâu cầm máu sau đó được phẫu thuật ghép da.

Hiện công an quận Đống Đa đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc và xác minh đối tượng đã đốt pháo sáng kể trên.

Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng 1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; d) Xúi giục người khác gây rối; đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; e) Tái phạm nguy hiểm.

Thanh Hà