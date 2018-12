Người dùng dao bầu đâm chết bạn nhậu ra đầu thú

Sáng 3/12, nguồn tin từ Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận: sau khi gây án Nguyễn Cường Quốc (SN 1986, trú tại phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột), kẻ dùng dao bầu đâm chết bạn nhậu, đã ra đầu thú. Hiện Công an TP. Buôn Ma Thuột đã bàn giao Quốc cho Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra, xử lý theo quy định.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 17h30 ngày 1/12, tại nhà xe Tuấn Anh ở số 36, đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Buôn Ma Thuột, các nhân viên có tổ chức tiệc chia tay với lý do nhà xe ngừng kinh doanh.

Hiện trường vụ án mạng

Tại đây, giữa anh Nguyễn Thanh Việt (SN 1991, trú tại thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar và Nguyễn Cường Quốc xảy ra mâu thuẫn.

Được mọi người can ngăn, Quốc bỏ đi rồi gọi điện thoại cho 2 người là Nguyễn Dương Minh Đức (SN 1991) và Nguyễn Hiếu Thảo (SN 1991, cùng trú tại phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) đến.

Sau đó, Đức có đưa cho Quốc một con dao bầu, còn Đức và Thảo nhặt 2 khúc cây gỗ dài khoảng 1m gần đó làm hung khí.

Thấy anh Việt trong nhà xe Tuấn Anh đi ra, Quốc dùng dao đâm một nhát trúng bụng nạn nhân. Riêng Đức và Thảo dùng gậy tấn công tới tấp anh Việt. Gây án xong, 3 đối tượng lên xe máy tẩu thoát.

Người thân nhanh chóng đưa anh Việt đi cấp cứu, nhưng anh Việt tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Cơ quan chức năng địa phương đã khám nghiệm tử thi, rồi bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự.

Vũ Long