Người mẹ sát hại con trai 3 tuổi khai gì?

Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Dung, SN 2000, quê ở xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là bé trai 3 tuổi, con đẻ của Dung.

Vụ án được phát hiện vào khoảng 19h tối 30/3, tại phòng trọ ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh. Thời điểm trên, anh Đặng Văn Tình (SN 1986, quê cùng xã với Dung – cũng là bạn trai và ở chung với Dung) đi làm về phát hiện Dung vừa con trai 3 tuổi nằm trên giường trong tình trạng mất ý thức, vội gọi xe đưa hai mẹ con đi cấp cứu rồi báo cáo với cơ quan Công an. Tuy nhiên, cháu Vi Văn Bách, SN 2017 – con của Dung đã xác định tử vong trước khi đến bệnh viện.

Xác định đây là vụ án mạng, có nhiều tình tiết phức tạp nên Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh và Đại tá Phạm Văn Lương - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp chỉ đạo, điều tra làm rõ. CBCS Phòng Cảnh sát hình sự được giao trách nhiệm chủ trì phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự, Viện KSND cùng cấp và Công an TP Bắc Ninh khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, cháu Bách bị chết ngạt khoảng 3-4 tiếng trước khi được phát hiện. Xác định Vi Thị Dung có liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu Bách nên Công an Bắc Ninh đã phối hợp BV đa khoa tỉnh tích cực Dung. Nhờ được cấp cứu tích cực nên Vi Thị Dung đã tỉnh lại, khai nhận mình chính là người đã sát hại cháu Bách rồi tự sát.

Nguyên nhân của vụ án bắt nguồn từ sự mù quáng, thiếu suy nghĩ của người mẹ trẻ này. Dung vốn học hành ít, yêu đương sớm nên có thai ngoài ý muốn. Chưa đầy 17 tuổi, do đã có thai nên Dung và bạn trai ở với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Sinh con trai được một thời gian ngắn, Dung và chồng hờ bỏ nhau, cô ta ôm con từ Nghệ An ra Bắc Ninh làm thuê.

Khoảng 2 năm gần đây, Dung quen với anh Đặng Văn Tình. Hai người cùng làm ở Công ty bọc nhựa tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh. Sau một thời gian, họ nảy sinh tình cảm nên dọn về ở chung với nhau. Hàng ngày, Dung và anh Tình đi làm, gửi cháu Bách cho một người trông thuê trong khu trọ.

Tuy nhiên, tình cảm của hai người gặp trắc trở khi gia đình anh Tình biết chuyện đã ngăn cấm, không cho anh Tình kết hôn với Dung vì Dung đã có một đời chồng và 1 đứa con riêng. Bị gia đình anh Tình ngăn cấm, Dung đã quyết định chia tay nhưng anh Tình không đồng ý, nhiều lần níu kéo. Chính vì vậy, giữa hai người thường xuyên mâu thuẫn với nhau. Đặc biệt, thời gian gần đây, Dung nghe phong thanh chuyện anh Tình có “người mới” nên càng cảm thấy buồn chán.

Dây điện Dung định dùng để tự sát nhưng không thành. Khoảng 15h chiều 30/3, Dung và anh Tình lại cãi nhau ở công ty, Dung lấy chiếc kéo trong tủ quần áo rồi xin về trước. Dung ra đến cổng thì anh Tình đuổi theo giằng co chiếc kéo nên hai người đều bị thương ở tay. Sau khi được bảo vệ can ngăn, Dung về trước đón con từ chỗ gửi rồi về nhà.

Sau đó Dung cho cháu Bách đi ngủ. Trong lúc con ngủ, Dung nằm nghĩ ngợi và quyết định tự tử. Cô ta lấy dây xạc điện thoại thắt vào cổ để tự tử nhưng chưa chết thì cháu Bách thức dậy khóc. Thấy thế, Dung nghĩ quẩn sợ mình chết thì không ai nuôi con nên đã bịt mũi, miệng cháu Bách. Khi thấy con không còn thở nữa, Dung bỏ cháu Bách ra rồi dùng kéo cắt dây điện thoại đang cắm vào ổ điện để tự tử.

Tuy nhiên, khi thấy dây điện toé lửa, Dung sợ không dám tự tử bằng điện nữa rút phích cắm ra, tìm thuốc ngủ để uống. Do trước đây anh Tình hay mất ngủ nên thường mua thuốc ngủ để trong nhà. Chính vì vậy, Dung lấy 40 viên thuốc ngủ uống hết nhưng vẫn thấy tỉnh táo.

Người phụ nữ này chợt nhớ ra có người nói uống mật ong với bột sắn và thuốc ngủ sẽ tạo ra chất độc chết người nên cô ta đi mua bột sắn về pha mật ong để uống. Sau khi uống hết 1 bát bột sắn pha mật ong, cũng là lúc thuốc ngủ ngấm nên Dung dần dần lịm đi.

Đến khoảng 19h cùng ngày, anh Tình đi làm về, thấy cửa không khoá, bên trong hai mẹ con Dung đều đã tím tái nên vội gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Bách đã tử vong trước đó. Đến khi bị bắt, Dung mới ân hận về những hành vi tội lỗi của mình gây ra bởi chỉ vì suy nghĩ bồng bột, ích kỷ, cô ta đã cướp đi mạng sống của đứa con trai bé nhỏ vốn đã thiệt thòi từ bé vì không có gia đình hoàn chỉnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, “Thực sự là rất thương cháu bé. Lúc chúng tôi khám nghiệm không ai cầm được nước mắt. Cháu như vậy mà lại bị chính mẹ đẻ của mình làm hại. Mọi người trong khu trọ ai cũng bảo thằng bé nó như biết thân phận của nó nên rất ngoan, tự chơi. Không ngờ, chỉ vì suy nghĩ bồng bột, mù quáng, Dung đã nhẫn tâm sát hại con mình...”

