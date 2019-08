Người nước ngoài gắn vật thể lạ vào trụ ATM ở Sài Gòn

Quảng cáo

Ngày 30/8, công an quận 2, TPHCM cho biết, đã chuyển hồ sơ và đối tượng người nước ngoài cho công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý người này về hành vi gắn vật thể lạ vào trụ ATM trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 24/8, anh Lê Hoài Chung (23 tuổi, ngụ quận 2, TPHCM) đang trực bảo vệ trước một ngân hàng trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TPHCM thì thấy người đàn ông quốc tịch Bulgaria đi vào trụ ATM với nhiều biểu hiện nghi vấn.



Khi người này rời đi, anh Chung đến kiểm tra thì phát hiện trụ ATM bị gắn một thiết bị lạ nên báo cáo lãnh đạo phân công người theo dõi.

Đến 18h40 cùng ngày, người đàn ông này chạy xe máy quay lại trụ ATM trên rồi lấy thiết bị lạ cất vào trong người rồi ra về. Lúc này, 2 bảo vệ ngân hàng đã chặn người này lại rồi trình báo công an.

Tại công an, người đàn ông này không thừa nhận hành vi. Do có yếu tố người nước ngoài, Công an quận 2 đã chuyển hồ sơ lên Công an TPHCM để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Ngô Bình