Người phụ nữ bị lừa mất 5 tỉ đồng sau cuộc điện thoại của kẻ giả danh Công an

Quảng cáo

Ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các đối tượng giả danh công an, đưa ra các thông tin gian dối để thực hiện hành vi phạm tội.



Theo đó, vào cuối năm 2002, các đối tượng chưa rõ lai lịch đã giả mạo là cán bộ Công an gọi điện cho bà T.N.C. ở TPHCM nói rằng tài khoản ngân hàng của bà có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền.

Sau đó, nhóm này gây áp lực, yêu cầu người phụ nữ chuyển số tiền 5 tỉ đồng vào tài khoản số 104000677573 mang tên Đặng Thị Ái Nhi (22 tuổi, ngụ tổ dân phố 14, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk; tạm trú: 141 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, quận Gò Vấp, TPHCM) mở tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam rồi chiếm đoạt.

Biết mình bị lừa, nạn nhân đến Công an trình báo vụ việc. Vào cuộc điều tra, Công an xác định Đặng Thị Ái Nhi không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phát đi thông báo đến bà Nhi hoặc ai biết người này đang ở đâu liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để phối hợp điều tra làm rõ vụ án (Cán bộ điều tra Lê Văn Sáng, số điện thoại liên hệ: 0989681964).

Ngô Bình