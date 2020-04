Nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam đang trốn nã ở đâu?

Quảng cáo

Liên quan tới vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam mà Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, ngoài 10 bị can (9 bị can đang bị tạm giam, 1 bị can tại ngoại hầu tra), Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cũng đang truy nã bị can Nguyễn Thị Xuân Trang - cựu Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam.



Trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam Nguyễn Thị Xuân Trang có hành vi ký 3 Biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam, đồng ý cho Cty Bình Phát (của Dương Thanh Cường) vay vốn.

Hành vi của Nguyễn Thị Xuân Trang, theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Cũng theo Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, sau khi có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam ngày 24/12/2018, xác minh thì bị can Trang không có mặt tại địa phương từ cuối năm 2016 mà đã xuất cảnh sang Mỹ du học.

Ngày 24/12/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định số 19/C03-P12 truy nã đối với Nguyễn Thị Xuân Trang. Đến ngày 9/9/2019, Cơ quan điều tra đã quyết định số 05/C03-P12 tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can đối với Nguyễn Thị Xuân Trang, Quyết định đình tạm đình chỉ điều tra bị can số 13/C03-P12 đối với bị can, khi bắt được Cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra, đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, VKS cũng đồng thuận với Cơ quan điều tra khi cho rằng, loạt cán bộ Ngân hàng Phương Nam liên quan vụ án là Vũ Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Trọng, Nguyễn Thành Công; Trịnh Văn Tỷ (phó Giám đốc, Ủy viên HĐTD Sở Giao dịch); Đoàn Thùy Nguyệt Ánh (phó Chủ tịch HĐTD, Trưởng phòng Quản lý các chi nhánh);Trần Thị Mai Lan (Ủy viên HĐTD Ngân hàng Phương Nam) là những người đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật về tín dụng ngân hàng nhưng xét thấy, hành vi vi phạm của những người này không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại của vụ án nên không xem xét xử lý về hình sự. Ngày 9/9/2017, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã có văn bản số 4436/C03-P12 đề nghị xử lý hành chính đối với cá nhân trên.

Đối với Phạm Hoàng Thọ được Dương Thanh Cường thuê làm phó Giám đốc Cty Bình Phát và Lê Sơn Hùng được Dương Thanh Cường thuê làm phó Giám đốc Cty Thanh Phát đã có hành vi ký một số hồ sơ tài liệu chứng từ liên quan đến việc Cty Bình Phát vay tiền Sở Giao dịch Ngân hàng Phương Nam theo sự chỉ đạo của Dương Thanh Cường.

Phạm Hoàng Thọ và Lê Sơn Hùng không biết Cường đã sử dụng pháp nhân Cty Bình Phát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với Phạm Hoàng Thọ và Lê Sơn Hùng.

Về vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, VKS đã ban hành cáo trạng, truy cứu Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Cty Bình Phát), tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ông Trầm Bê (nguyên phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) và 8 thuộc cấp tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Theo cáo trạng, năm 2008, Dương Thanh Cường ký hồ sơ đề nghị vay vốn, giấy cam kết thế chấp 23 quyền sử dụng đất gửi Ngân hàng Phương Nam vay hàng trăm tỷ đồng. Mục đích vay theo hồ sơ là để đầu tư các dự án.

Ông Trầm Bê chỉ đạo thuộc cấp hoàn tất thủ tục và Ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho Cty Bình Phát của Dương Thanh Cường.

Sau nhiều lần cho vay, giải ngân, Dương Thanh Cường chiếm hưởng 185 tỷ đồng tiền gốc và 146 tỷ đồng tiền lãi. Gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam 505 tỷ đồng.

Tân Châu